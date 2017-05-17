Франция оштрафовала Facebook за злоупотребление данными пользователей

Французское ведомство по защите персональных данных наложило на компанию Facebook штраф в размере 150 000 евро. По мнению французских властей, администрация социальной сети не смогла защитить данные своих пользователей от рекламодателей, а сами пользователи не в состоянии повлиять на эту ситуацию.

Об этом представители ведомства заявили во вторник, 16 мая, в Париже. Кроме того, соцсеть обвинили в том, что она собирает данные о просмотре других сайтов, не предупреждая об этом пользователей. Связанные с этими претензиями проверки проходят также в Германии, Испании, Нидерландах и Бельгии.

Первое официальное уведомление о претензиях французский регулятор направил компании Facebook в январе 2016 года, однако компания не дала никакого удовлетворительного ответа, пишет агентство dpa.

150 000 евро - это максимальный штраф, который может потребовать ведомство по защите персональных данных во Франции. Facebook может опротестовать это решение в Государственном совете - высшей судебной инстанции по административным делам в течение четырех месяцев.