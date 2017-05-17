SpaceX доставила на орбиту один из крупнейших спутников связи

Частная аэрокосмическая компания SpaceX запустила в понедельник вечером со стартового комплекса Pad 39A космодрома Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде ракету Falcon 9 со спутником связи Inmarsat-5 F4. Отделение спутника от ракеты прошло в запланированное время - на 32-й минуте. Это был шестой из более чем 20 запусков, намеченных SpaceX на этот год.

Геостационарный спутник связи Inmarsat-5 F4 является четвёртым и последним представителем серии аппаратов Inmarsat-5, образующих глобальную спутниковую сеть Global Xpress британского оператора спутниковой связи Inmarsat. Начиная с декабря 2015 года Global Xpress (GX) обеспечивает бесперебойную высокоскоростную широкополосную связь по всему миру, которой пользуются в том числе пассажиры авиалайнеров и морского транспорта, а также правительственные учреждения. Клиентами Wi-Fi-сервиса Global Xpress являются авиакомпании Lufthansa Group и Austrian Airlines. Стоимость спутниковой системы составляет $1,6 млрд. Предыдущие спутники сети Global Xpress были запущены с помощью ракет «Протон» в 2013 и 2015 годах.

Inmarsat-5 F4 - самый крупный спутник из когда-либо запущенных на орбиту компанией SpaceX. Его вес составляет 13 417 фунтов (6 086 кг). В связи с тем, что на его доставку был израсходован почти весь запас горючего, компания не планировала возвращение и посадку Falcon 9.

Британский оператор планировал доставить Inmarsat-5 F4 стоимостью $250 млн на геостационарную орбиту на высоте около 35 800 км в прошлом году, но запуск пришлось отложить из-за взрыва Falcon 9 во время статических испытаний двигателей на пусковой площадке.