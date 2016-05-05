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Умные холодильники Samsung Family Hub 2.0 получили поддержку голосового помощника Bixby
15:40 16.05.2017 |
Вопреки ожиданиям, голосовой помощник Bixby не стал одной из основных сильных сторон смартфона Galaxy S8. Несмотря на приобретение Viv Labs, ответственной за революционный ИИ Viv, Samsung по тем или иным причинам решила не использовать основные технологии этой компании при создании Bixby.
В итоге на выходе мы получили достаточно сырой помощник, который к тому же после анонса деактивировали на всех рынках, кроме родного.
Однако это вовсе не означает, что Samsung решила отказаться от своего детища. Напротив, корейский гигант хочет распространить Bixby на другие сегменты. И начал он этот процесс с собственных холодильников.
Представленные в начале года умные холодильники Family Hub 2.0 стали ещё умнее благодаря появлению приложения Bixby. То есть те, кто уже приобрёл Family Hub 2.0, могут установить голосовой помощник отдельно. А в новых партиях это ПО будет установлено уже с завода.
После холодильников Bixby должен появиться и на другой бытовой технике Samsung.
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