Эксперты в области кибербезопасности разглядели северокорейский след у вируса WannaCry - СМИ

Эксперты мировых компаний в области кибербезопасности приходят к выводу, что вирус WannaCry, атаковавший около 300 тыс. компьютеров в 150 странах мира, может иметь отношение к КНДР, сообщают мировые СМИ.

Так, эксперт компании Google Нил Мехта нашел сходство между водоносным WannaCry и "троянами", которые внедряла компания Lazarus, управляемая, по имеющимся данным, из Северной Кореи.

С этим выводом согласна российская "Лаборатория Касперского".

Эксперт компании Александр Гостев написал на своей странице в Facebook: "Детектив закручивается все сильней, и теперь один и тот же код обнаружен в WannaCry и в троянцах от Lazarus. Весь этот хаос вокруг - это все они, Lazarus".

Вместе с тем, в Лаборатории считают, что для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования.

Базирующаяся в Израиле компания Intezer Labs также солидарна с этими оценками. Исполнительный директор компании Итаи Тевет написал в своем твиттере: " Intezer Labs подтверждает авторство Северной Кореи над WannaCry, и не только потому, что вирус функционирует, как программы Lazarus. Поступает дополнительная информация".

Ранее сообщалось, что к распространению вируса имеет отношение Агентство нацбезопасности (АНБ) США.

В частности, президент компании Microsoft Брэд Смит разместил на сайте компании заявление, в котором говорится, что фрагменты программного кода, используемые в вирусе-вымогателе WannaCrypt, были получены из компьютерных программ АНБ.

В связи с этим главный советник президента Дональда Трампа по кибербезопасности Том Боссерт заявил: "Этот инструмент для получения выкупа за информацию не был создан АНБ. Это глобальная атака", напомнив, что от вируса пострадали также компьютеры в самих Соединенных Штатах.

