Финансовые новости
- |
- 16.05.17
- |
- 00:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Вторая волна распространения хакерского вируса WannaCry началась с Китая, Японии и Южной Кореи
11:28 15.05.2017 |
Хакерский вирус WannaCry, ранее парализовавший компьютерные системы организаций и учреждений в более чем 150 странах мира, продолжил распространение в азиатских странах, сообщает в понедельник агентство AP.
По данным японской неправительственной организации JPCERT, предоставляющей поддержку в случае возникновения кибератак, новый удар хакеров пришелся по не менее чем 2 тыс. компьютеров Японии. При этом хакеры не атаковали правительственные учреждения Японии, но с вирусом столкнулись такие крупные компании, как Nissan Motor и Hitachi. В Nissan Motor заявили, что кибератака не нанесла большого урона.
В Корейском агентстве по безопасности и интернету также сообщили, что не менее пяти южнокорейских компаний зафиксировали атаки на свои системы. Среди них - крупнейшая в стране сеть кинотеатров страны CJ CGV.
Согласно информации китайской компании, занимающейся вопросами сетевой безопасности, в КНР от атаки хакеров пострадали "сотни тысяч" компьютеров в почти 30 тыс. университетах и других образовательных учреждениях. Также атака затронула компьютерные системы торговых и офисных центров, сети заправок, больниц, железнодорожных вокзалов, почтовой службы и ряда правительственных учреждений.
Ранее президент и главный юрисконсульт Microsoft Corp. Брэд Смит связал распространение вируса-вымогателя WannaCry с кражей данных о таких слабых местах у АНБ.
По его словам, власти должны не накапливать данные об уязвимостях, а передавать их разработчикам, чтобы они могли устранять эти уязвимости и повышать безопасность компьютерных сетей. Б.Смит утверждает, что глобальная кибератака демонстрирует "непреднамеренную, но разрушительную связь между двумя наиболее серьезными формами киберугроз современного мира - действиями государств и организованной преступности".
Как сообщалось, программа-вымогатель WannaCry заблокировала не менее 200 тыс. компьютеров в 150 странах. WannaCry шифрует файлы пользователя, после чего их становится невозможно использовать. Для разблокировки от жертв требуют выкуп от $200 до $600, который следует перевести на указанные счета в биткоинах. В России вирус атаковал Сбербанк, "Мегафон" и МВД.
Создатели вируса-вымогателя WannaCry уже получили от своих жертв более $42 тыс.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке 15 мая продолжил плавное снижение
ТОП-НОВОСТИ
|Положительное сальдо внешнеторгового баланса Украины в I кв.-2017 составило $106,2 млн – Госстат
|Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в I кв.-2017 сократилось на 27%
|В 1-м квартале положительное сальдо внешней торговли услугами составило $1,2 млрд
|В 1-м квартале ВВП повысился на 2,4%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Что мешает молодым начальникам завоевать доверие подчиненных
|Из музея в Лионе украли корону с 1800 драгоценными камнями
|BMW предложит беспроводные зарядные станции для электромобилей в 2018 году
|Enel и Nissan запускают проект двухстороннего использования электромобилей
|Toyota профинансирует создание летающего автомобиля
|Вторая волна распространения хакерского вируса WannaCry началась с Китая, Японии и Южной Кореи
|Ford задумал перенести управление коробкой передач на руль
Это интересно
|"Случайный герой" рассказал, как он остановил вирус WannaCry
|Смартфоны, заряжаемые за пять минут, не за горами
|Илон Маск показал процесс тестирования транспортной платформы для туннелей The Boring Company
|В 2017 году украинцы уже потратили на компьютерные игры почти $200 млн
|Samsung патентует электронное устройство в форме цилиндра со сворачивающимся дисплеем и проекционной клавиатурой
|В Норвегии создадут контейнерное судно с системой автопилотирования
|Компания BMW подтвердила появление нового купе 8-Series