Вторая волна распространения хакерского вируса WannaCry началась с Китая, Японии и Южной Кореи

Хакерский вирус WannaCry, ранее парализовавший компьютерные системы организаций и учреждений в более чем 150 странах мира, продолжил распространение в азиатских странах, сообщает в понедельник агентство AP.

По данным японской неправительственной организации JPCERT, предоставляющей поддержку в случае возникновения кибератак, новый удар хакеров пришелся по не менее чем 2 тыс. компьютеров Японии. При этом хакеры не атаковали правительственные учреждения Японии, но с вирусом столкнулись такие крупные компании, как Nissan Motor и Hitachi. В Nissan Motor заявили, что кибератака не нанесла большого урона.

В Корейском агентстве по безопасности и интернету также сообщили, что не менее пяти южнокорейских компаний зафиксировали атаки на свои системы. Среди них - крупнейшая в стране сеть кинотеатров страны CJ CGV.

Согласно информации китайской компании, занимающейся вопросами сетевой безопасности, в КНР от атаки хакеров пострадали "сотни тысяч" компьютеров в почти 30 тыс. университетах и других образовательных учреждениях. Также атака затронула компьютерные системы торговых и офисных центров, сети заправок, больниц, железнодорожных вокзалов, почтовой службы и ряда правительственных учреждений.

Ранее президент и главный юрисконсульт Microsoft Corp. Брэд Смит связал распространение вируса-вымогателя WannaCry с кражей данных о таких слабых местах у АНБ.

По его словам, власти должны не накапливать данные об уязвимостях, а передавать их разработчикам, чтобы они могли устранять эти уязвимости и повышать безопасность компьютерных сетей. Б.Смит утверждает, что глобальная кибератака демонстрирует "непреднамеренную, но разрушительную связь между двумя наиболее серьезными формами киберугроз современного мира - действиями государств и организованной преступности".

Как сообщалось, программа-вымогатель WannaCry заблокировала не менее 200 тыс. компьютеров в 150 странах. WannaCry шифрует файлы пользователя, после чего их становится невозможно использовать. Для разблокировки от жертв требуют выкуп от $200 до $600, который следует перевести на указанные счета в биткоинах. В России вирус атаковал Сбербанк, "Мегафон" и МВД.

Создатели вируса-вымогателя WannaCry уже получили от своих жертв более $42 тыс.

