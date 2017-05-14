Смартфоны, заряжаемые за пять минут, не за горами

В будущем году в продажу должны поступить смартфоны с батареями производства израильской фирмы, которые можно будет полностью зарядить всего за пять минут.

Впервые новые батареи были продемонстрированы израильским стартапом StoreDot в 2015 году на выставке CES в Лас-Вегасе.

Глава компании Дорон Майерсдорф сообщил Би-би-си, что массовое производство новых батарей должно начаться в начале 2018 года.





Однако некоторые эксперты скептически относятся к этим обещаниям.

Майерсдорф заявил, что не может раскрыть названия фирм-производителей смартфонов, которые уже согласились на использование новых батарей.

В 2015 году Майерсдорф сообщил, что в конструкции новых батарей используются наноматериалы на основе органических соединений, которые значительно ускоряют передачу ионов от анода к катоду, то есть зарядку.

Сейчас Майерсдорф утверждает, что пилотное производство новых батарей начато двумя азиатскими производителями.

Эксперты сомневаются

Бен Вуд, специалист из британской фирмы CCS, высказывает сомнения в том, что массовое производство подобных батарей удастся наладить достаточно быстро.

Однако он признает, что в случае успеха это радикально изменит весь облик отрасли и вообще потребительской электроники.

Другие производители также усиленно работают над созданием систем быстрой зарядки аккумуляторных батарей.

В ноябре корпорация Samsung объявила о скором выпуске системы Quick Charge-4, которая заряжает смартфон за пять минут, гарантируя после этого работу батареи в течение пяти часов.

Уже на этой неделе все тот же израильский стартап StoreDot продемонстрировал на выставке в Берлине аккумулятор для электромобилей, которая также заряжается за пять минут.

Фирма утверждает, что заряженная таким образом батарея обеспечивает пробег более 500 км.

Демонстрация технологии состоялась на выставке Cube Tech Fair, хотя краткая презентация завершилась до того как батарея успела зарядиться.

"У нас пока нет контрактов, но мы работаем с автопроизводителями над этой разработкой - порядка трех лет уйдет, пока появятся на улицах машины, работающие с использованием этой технологии", - заявил Майерсдорф.

В отличие от израильской компании, фирма Tesla, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, заявила о создании новой технологии для зарядки батарей под названием Supercharger. Система полностью заряжает батарею электромобиля модели Tesla S за 75 минут.

Она же обеспечивает пробег примерно в 300 км после зарядки длительностью в 30 минут.

Как считает аналитик фирмы Canalys Джо Кемптон, потребители требуют длительности зарядки, не превышающей время заправки обычным топливом на АЗС.

Но такие системы появятся только тогда, отмечает он, когда их крупномасштабное производство будет рентабельным для производителей.