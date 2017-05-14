Финансовые новости
- |
- 14.05.17
- |
- 02:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Смартфоны, заряжаемые за пять минут, не за горами
11:15 13.05.2017 |
В будущем году в продажу должны поступить смартфоны с батареями производства израильской фирмы, которые можно будет полностью зарядить всего за пять минут.
Впервые новые батареи были продемонстрированы израильским стартапом StoreDot в 2015 году на выставке CES в Лас-Вегасе.
Глава компании Дорон Майерсдорф сообщил Би-би-си, что массовое производство новых батарей должно начаться в начале 2018 года.
Однако некоторые эксперты скептически относятся к этим обещаниям.
Майерсдорф заявил, что не может раскрыть названия фирм-производителей смартфонов, которые уже согласились на использование новых батарей.
В 2015 году Майерсдорф сообщил, что в конструкции новых батарей используются наноматериалы на основе органических соединений, которые значительно ускоряют передачу ионов от анода к катоду, то есть зарядку.
Сейчас Майерсдорф утверждает, что пилотное производство новых батарей начато двумя азиатскими производителями.
Эксперты сомневаются
Бен Вуд, специалист из британской фирмы CCS, высказывает сомнения в том, что массовое производство подобных батарей удастся наладить достаточно быстро.
Однако он признает, что в случае успеха это радикально изменит весь облик отрасли и вообще потребительской электроники.
Другие производители также усиленно работают над созданием систем быстрой зарядки аккумуляторных батарей.
В ноябре корпорация Samsung объявила о скором выпуске системы Quick Charge-4, которая заряжает смартфон за пять минут, гарантируя после этого работу батареи в течение пяти часов.
Уже на этой неделе все тот же израильский стартап StoreDot продемонстрировал на выставке в Берлине аккумулятор для электромобилей, которая также заряжается за пять минут.
Фирма утверждает, что заряженная таким образом батарея обеспечивает пробег более 500 км.
Демонстрация технологии состоялась на выставке Cube Tech Fair, хотя краткая презентация завершилась до того как батарея успела зарядиться.
"У нас пока нет контрактов, но мы работаем с автопроизводителями над этой разработкой - порядка трех лет уйдет, пока появятся на улицах машины, работающие с использованием этой технологии", - заявил Майерсдорф.
В отличие от израильской компании, фирма Tesla, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, заявила о создании новой технологии для зарядки батарей под названием Supercharger. Система полностью заряжает батарею электромобиля модели Tesla S за 75 минут.
Она же обеспечивает пробег примерно в 300 км после зарядки длительностью в 30 минут.
Как считает аналитик фирмы Canalys Джо Кемптон, потребители требуют длительности зарядки, не превышающей время заправки обычным топливом на АЗС.
Но такие системы появятся только тогда, отмечает он, когда их крупномасштабное производство будет рентабельным для производителей.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Страховой стаж для получения пенсий повысят до 25 лет, - Гройсман
|Экспортеры завершили отпускную распродажу валюты на межбанке
|Денежная масса в апреле возросла на 1,3%, денежная база на 3,2% - НБУ
|Степан Кубив: Саботаж реформ будет преодолен
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Смартфоны, заряжаемые за пять минут, не за горами
|Илон Маск показал процесс тестирования транспортной платформы для туннелей The Boring Company
|Новый вирус вымогатель распространяется с безумной скоростью по всему миру
|В 2017 году украинцы уже потратили на компьютерные игры почти $200 млн
|Samsung патентует электронное устройство в форме цилиндра со сворачивающимся дисплеем и проекционной клавиатурой
|В Норвегии создадут контейнерное судно с системой автопилотирования
Это интересно
|Bloomberg назвал самых высокооплачиваемых топ-менеджеров мира
|SpaceX испытала центральный двигатель тяжеловесной Falcon Heavy
|А вы готовы платить за разрыв отношений?
|Немецкие компании собираются создать единое хранилище персональных данных европейских покупателей
|Ателье Mansory построило 840-сильный Mercedes GLS
|Украинский стартап Grammarly привлек $110 млн инвестиций
|Что делал в космосе секретный американский самолет X-37B?