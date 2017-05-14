Новый вирус вымогатель распространяется с безумной скоростью по всему миру

Многие организации по всей Европе и Азии подверглись масштабной кибератаке с использованием ранее неизвестной вредоносной программы, сообщает Би-Би-си.

По данным влиятельной группы экспертов по кибербезопасности MalwareHunterTeam, больше всех в результате атаки вируса пострадали серверы на территории России и Тайваня.

Под сильным ударом оказались также компьютерные системы Великобритании, Испании, Италии, Германии, Португалии, Турции, Украины, Казахстана, Индонезии, Вьетнама, Японии и Филиппин.

"Новый вирус распространяется с адской скоростью", - сообщают исследователи MalwareHunterTeam.

Программа блокирует компьютеры и требует за их разблокировку оплату в биткойнах.

"Плановые технические работы"

По сообщениям ряда российских СМИ, в России хакерской атаке подверглись серверы МВД и операторов связи.

Как подтвердил РБК представитель "Мегафона" Петр Лидов-Петровский, вирус атаковал компьютеры компании, но не повлиял на связь и абонентов. IT-специалистам пришлось отключить сети, чтобы вирус не распространился дальше.

Сейчас компания совместно с "Лабораторией Касперского" ликвидирует вредоносную программу, пишет РБК.

Представитель оператора "Вымпелком" ("Билайн") Анна Айбашева сказала изданию, что специалисты компании смогли отразить атаки. А представитель МТС Дмитрий Солодовников сообщил, что не зафиксировали ничего подозрительного, но мониторят ситуацию.​

Факт вирусной атаки в пятницу вечером подтвердили в пресс-службе министерства внутренних дел России - хотя ранее в МВД утверждали, что перебои были вызваны "плановыми техническими работами".

Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, заражены оказались около тысячи компьютеров - менее 1%.

"В настоящий момент вирус локализован. Проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению средств антивирусной защиты", - цитирует Интерфакс Ирину Волк.

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко ранее сообщила ТАСС, что "никаких хакерских атак на ресурсы Следственного комитета не было".

Выкуп - 600 долларов

Ранее Национальная служба здравоохранения Британии сообщила, что компьютерные системы больниц по всей стране вышли из строя в результате атаки "программ-вымогателей".

По информации экспертов MalwareHunterTeam, компьютеры атакованы вредоносной программой WanaCrypt0r 2.0, которая является модификацией программы под названием WCry/WannaCry, впервые появившейся в феврале 2017 года.

Специалисты "Лаборатории Касперского" установили, что атака происходила через известную сетевую уязвимость Microsoft.

"За расшифровку данных злоумышленники требуют заплатить выкуп в размере 600 долларов США в криптовалюте Bitcoin. На данный момент "Лаборатория Касперского" зафиксировала порядка 45 000 попыток атак в 74 странах по всему миру", - говорится в сообщении компании-разработчика антивируса.

Эксперты "Лаборатории Касперского" подтверждают, что наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.