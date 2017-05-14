В 2017 году украинцы уже потратили на компьютерные игры почти $200 млн

Украина вновь вошла в мировой рейтинг доходов от компьютерных игр. Свежий отчет опубликовала компания NewZoo, которая специализируется на инсайтах в игровой индустрии. Согласно данным, полученным на апрель 2017 года, наша страна на 43 месте по доходам в сфере игровой индустрии, которые составили $189 млн доходов. На первом месте Китай, доходы от игр в котором составили $27 млрд, на втором США, а на третьем Япония.

Как сообщает AIN.ua, рейтинг составлен с учетом населения стран и объемов интернет-аудитории. Страны в нем упорядочены по суммарному доходу от игр с января по апрель 2017 года. Данные взяты из первичных исследований потребительских и транзакционных данных, квартальных отчетов компаний и данных переписей. Суммы доходов основаны на доходах от потребителей, получаемых компаниями в мировой индустрии игр, и исключают аппаратные продажи, налоги, бизнес-услуги и доходы от азартных онлайн-игр.

Таблица регулярно обновляется, и если сравнить данные с результатами прошлых лет, можно видеть, как стремительно растет доходность игровой индустрии. Так в 2014 году мы публиковали аналогичный рейтинг по итогам первого полугодия - тогда Украина была на 40-й позиции в глобальном топ-100, однако сумма дохода, который пришелся на нашу страну в этот период, была скромнее - $118 млн.

Аналитики NewZoo прочат большое будущее также индустрии киберспорта. По их прогнозам, киберспорт в этом году дорастет до $696 млн, а до 2020 - превысит $1 млрд.