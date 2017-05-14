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Samsung патентует электронное устройство в форме цилиндра со сворачивающимся дисплеем и проекционной клавиатурой
15:32 12.05.2017 |
В базе данных американского патентного ведомства появилась заявка компании Samsung, в которой описано электронное устройство в форме цилиндра со сворачивающимся дисплеем и проекционной клавиатурой.
По замыслу изобретателей, дисплей закрепляется на основе из сплава с эффектом памяти, что позволяет ему повторно принимать однажды приданную форму.
Оснащение устройства включает камеру с углом обзора 360°, которая может быть использована в паре с гарнитурой виртуальной реальности Gear VR, и проектор, формирующий рядом с устройством изображение виртуальной клавиатуры. Для ввода информации с помощью виртуальной клавиатуры используется инфракрасный датчик.
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