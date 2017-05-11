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SpaceX испытала центральный двигатель тяжеловесной Falcon Heavy
08:11 11.05.2017 |
Компания SpaceX провела огневые испытания центрального ускорителя будущей ракеты Falcon Heavy - тяжелого грузовика, предназначенного для вывода на орбиту 54,4 тонны груза и отправки 13,6 тонны на Марс. Его собирались запустить еще в 2013 году, однако впоследствии сроки неоднократно сдвигались.
Falcon Heavy будет использовать для этих целей сразу три первые ступени Falcon 9 с 27 двигателями Merlin. Боковые ступени будут работать на старте. Центральный же ускоритель включится после отсоединения боковых. Предполагается, что все три ускорителя будут возвращаться целехонькими, что сейчас происходит со ступенями Falcon 9.
Предполагается, что первый старт Falcon Heavy состоится во второй половине этого года. Критики проекта Маска утверждают, что ракета никогда не полетит из-за своей сложности в синхронизации работы такого количества двигателей. В начале 70-х годов в СССР четыре пуска ракеты «Носитель-1» с 30 двигателями на первой ступени закончились неудачами. Большинство проблем были вызваны вибрацией, электрическими помехами и другими эффектами, которые было практически невозможно предсказать из-за количества двигателей.
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