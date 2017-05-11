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Amazon представила смарт-динамик Echo Show с поддержкой видеозвонков и воспроизведения видео YouTube
12:32 10.05.2017 |
Amazon официально объявила о последнем пополнении популярного семейства домашних виртуальных устройств-ассистентов Echo - смарт-динамике Amazon Echo Show стоимостью $230.
Echo Show сочетает в себе функциональность голосового помощника Amazon Alexa с 7-дюймовым сенсорным экраном, отображая соответствующий визуальный контент, такой как метеорологические отчёты и тексты песен в ответ на ваши голосовые запросы. Смарт-динамик также оснащён камерой для осуществления видеозвонков друзьям и родственникам, подобно технологии FaceTime.
Анонс устройства не стал неожиданностью, так как за несколько дней до этого в Сеть просочились изображения смарт-динамика и информация о наличии у него сенсорного экрана.
Основываясь на существующей библиотеке домашних голосовых команд, предлагаемых в предыдущих продуктах Echo, пользователь теперь может попросить Alexa воспроизвести музыкальный трек, а Echo Show покажет текст песни на экране с помощью сервиса Amazon Music. Или можно попросить Alexa воспроизвести видео, и устройство начнет воспроизведение на дисплее видеоролика из сервиса YouTube.
Функция видеозвонка позволяет общаться с другими владельцами Echo или любым пользователем, использующим приложение Echo на iOS или Android. С помощью сервиса Alexa Calling можно также разговаривать с пользователями других устройств Echo, у которых нет встроенной камеры.
Есть еще одна новая функция под названием «Drop In» (присоединиться), которая позволяет вам мгновенно подключаться к родственникам или друзьям без надобности ответа на вызов. «Например, вы можете присоединиться, чтобы дать семье знать, что пришло время обедать, или проверить детскую комнату, или напомнить о себе близким родственникам», - так описывает функцию Amazon.
Спецификации Echo Show включают динамики с поддержкой технологии Dolby для воспроизведения музыки с «чётким вокалом и динамическим басом». Устройство использует восемь микрофонов для формирования луча, чтобы уловить ваш голос в любом направлении.
Echo Show интегрируется с совместимыми домашними камерами безопасности, такими как Ring и Arlo, с возможностью отображения видеосигнала на экране. Также Echo Show интегрируется с рядом других интеллектуальных устройств для дома в качестве центрального хаба для управления ими, например, со светильниками Philips Hue или термостатами Ecobee.
Смарт-динамик Echo Show будет доступен в чёрном и белом цветовых вариантах. Компания открыла предзаказ на новинку с поставкой покупателям начиная с 28 июня. Если вы приобретёте более одного Echo Show, то можно будет использовать промо-код «Show2Pack» для получения скидки в $100 на заказ.
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