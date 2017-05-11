Google работает над новой операционной системой под названием Fuchsia

Операционная система Android является самой распространённой мобильной ОС в мире. Её доля превышает 80% и с каждым годом продолжает расти. По сути, не считая iOS, которая имеет вполне конкретные преграды для роста, у Android попросту нет конкурентов.

Тем интереснее узнать, что Google работает над некой новой операционной системой, которая проходит под кодовым именем Fuchsia. Это ОС с открытым исходным кодом, которая, в отличие от Android, не использует ядро Linux. Вместо этого в ней используется микроядро Magenta.

На данный момент нет никаких официальных заявлений Google касательно Fuchsia, однако в документах к Magenta можно найти описание, согласно которому ядро ориентировано на современные смартфоны и ПК. Известно, что интерфейс и ПО для этой ОС пишутся с применением Flutter SDK, пакета, создающего кросс-платформенный код, который работает и на Android, и на iOS. При этом используется язык Dart (он же - Sky).





На изображениях и видео, к слову, можно видеть интерфейс новой ОС, который также имеет собственное название: Armadillo.

Вполне возможно, Fuchsia - будущая замена Android. Причём, учитывая особенности, не исключено, что приложения для Android смогут работать на новой ОС, а это значит, что переход будет весьма плавным. Однако, скорее всего, ожидать появления новой операционной системы в ближайшие пару лет не стоит.