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Руководитель Microsoft: традиционные смартфоны уже мертвы
16:41 05.05.2017 |
Хотя многим кажется, что Microsoft собирается отказаться от продаж смартфонов, компания весьма недвусмысленно обещает, что эти устройства будут оставаться частью долгосрочной стратегии, но при этом не будут похожи на присутствующие сейчас на рынке. Глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella), например, в недавнем интервью заявил, что компания определённо будет делать больше смартфонов, но они будут принципиально отличаться от тех, к которым мы привыкли.
Теперь Алекс Кипман (Alex Kipman), изобретатель очков дополненной реальности Microsoft HoloLens, сделал такой же намёк, заявив в интервью с Bloomberg, что смартфоны в современном виде уже мертвы и являются прошлым веком, хотя большинство людей этого пока ещё не осознали. По его мнению, традиционная концепция смартфонов не имеет будущего.
По-видимому, господин Кипман имеет в виду, что смартфоны будут развиваться в пользу новых форматов и размеров устройств и уйдут далеко от современной концепции аппарата, выстроенного вокруг небольшого сенсорного экрана. Возможно в будущем они будут и целиком вытеснены новыми устройствами смешанной реальности вроде HoloLens нового поколения.
Похоже, Microsoft в настоящее время активно занимается созданием смартфона, который не был бы привычным смартфоном - по аналогии с аппаратами семейства Surface, с помощью которых компания задала импульс изменений на рынке ПК. Слухи о том, что первым таким телефоном станет Surface Phone, ходят уже давно.
Одним из принципиальных ожидаемых новшеств является возможность использования смартфона в качестве настольного ПК при помощи док-станции и концепции Continuum. Продемонстрированная уже ранее возможность запуска обычных x86-программ для Windows на чипах ARM с помощью эмуляции может оказать большую помощь в этой задаче. Возможно, Microsoft удастся стать своего рода новой Blackberry в бизнес-секторе, где для такой концепции действительно есть большие перспективы?
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