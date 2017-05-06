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Минюст США начал уголовное расследование против Uber
12:41 05.05.2017 |
Министерство юстиции США начало расследование в отношении Uber из-за использования компанией приложения, которое позволяет водителям избегать полиции и чиновников на тех территориях, где деятельность сервиса ограничена. Уголовное расследование находится на ранней стадии, сообщают в пятницу, 5 мая, агентство Reuters и газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Большое жюри Северной Калифорнии направило в Uber запрос на предоставление документов о работе программы и о случаях ее применения. В компании и в Минюсте США от комментариев отказались.
В марте газета The New York Times сообщала, что Uber несколько лет использовал программу Greyball, которая собирала персональные данные полицейских и чиновников. Приложение позволяло водителям не принимать вызовы от таких нежелательных пассажиров, чтобы избежать "контрольных поездок". Эта технология использовалась для идентификации представителей власти в США, Франции, Австралии, Китае, Южной Корее и Италии, указывала газета.
В Uber подтвердили использование этого ПО, но добавили, что делали это выборочно и в тестовом режиме. После публикации The New York Times компания объявила о полном запрете на Greyball.
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