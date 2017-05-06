Facebook снова берётся обеспечить жителей Индии доступом в Сеть, но теперь уже не бесплатно

В начале прошлого года индийский регулятор закрыл проект Facebook Free Basics, который обеспечивал бесплатным доступом в Сеть всех абонентов одного из крупнейших индийских сотовых операторов.

Причиной такого решения назвали нарушение со стороны проекта принципов сетевого нейтралитета. А всё потому, что проект предполагал доступ к ограниченному числу сайтов, среди которых были и ресурсы Facebook.

Крупнейшая в мире социальная сеть решила иным путём приобщать жителей Индии к благам современной цивилизации. В рамках всё той же инициативы Internet.org компания запустила программу Express Wi-Fi. Facebook учла особенности прошлого решения индийского регулятора, так что теперь никакого бесплатного доступа в сеть потребители не получат.

Вместо этого проект подразумевает, что партнёры Facebook будут продавать доступ к «хотспотам» за небольшие деньги. Ценовой политикой будут управлять провайдер и компания, выступающая партнёром Facebook. На данный момент говорится о тарифах в 0,15 доллара за 100 МБ трафика и около 5 долларов за 20 ГБ трафика. Видимо, Facebook изначально всё-таки ставит какие-то условия о стоимости доступа для конечного потребителя, чтобы она оставалась небольшой.

На данный момент Facebook заключила соглашения с 500 индийскими компаниями в четырёх штатах: Уттаракханде, Гуджарате, Раджастхане и Мегхалае. Сейчас в этих регионах суммарно насчитывается 700 точек доступа, однако недавно заключённое партнёрство с Bharti Airtel позволит Facebook развернуть ещё 20 000 точек в ближайшие месяцы.

На самом деле проект Express Wi-Fi не является новым. Его начали тестировать в Индии ещё в 2015 году, то есть примерно одновременно с Free Basics, но сейчас, благодаря вышеописанным причинам, выходит на новый уровень. Кроме того, он работает в Кении, Танзании, Нигерии и Индонезии.