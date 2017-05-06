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Функция View Mixed Reality в Windows 10 позволит опробовать дополненную реальность посредством обычной web-камеры
20:28 04.05.2017 |
Как известно, обновление Windows 10 Creators Update добавило в операционную систему немало функций для работы с 3D-объектами и виртуальной реальностью. Вскоре на рынке должны появиться относительно недорогие гарнитуры виртуальной и дополненной реальности для работы с Windows 10.
Однако опробовать работу с дополненной реальностью сможет практически любой пользователь. Для этого необходимо будет иметь лишь web-камеру.
Как сообщается, функция View Mixed Reality, которая появится в Windows 10 осенью, позволит использовать обычную web-камеру для наложения виртуальных объектов на реальное изображение. Нечто похожее можно найти в приложениях для смартфонов некоторых производителей. К примеру, Sony.
Microsoft продемонстрировала пример использования такой функции. Она позволяла оценить размеры марсохода посредством наложения его трёхмерной модели на реальное изображение.
Придумать действительно полезные сценарии использования такой функции непросто, но в образовательных или развлекательных целях она может оказаться полезной.
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