Функция View Mixed Reality в Windows 10 позволит опробовать дополненную реальность посредством обычной web-камеры

Как известно, обновление Windows 10 Creators Update добавило в операционную систему немало функций для работы с 3D-объектами и виртуальной реальностью. Вскоре на рынке должны появиться относительно недорогие гарнитуры виртуальной и дополненной реальности для работы с Windows 10.

Однако опробовать работу с дополненной реальностью сможет практически любой пользователь. Для этого необходимо будет иметь лишь web-камеру.

Как сообщается, функция View Mixed Reality, которая появится в Windows 10 осенью, позволит использовать обычную web-камеру для наложения виртуальных объектов на реальное изображение. Нечто похожее можно найти в приложениях для смартфонов некоторых производителей. К примеру, Sony.

Microsoft продемонстрировала пример использования такой функции. Она позволяла оценить размеры марсохода посредством наложения его трёхмерной модели на реальное изображение.





Придумать действительно полезные сценарии использования такой функции непросто, но в образовательных или развлекательных целях она может оказаться полезной.