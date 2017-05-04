Первые спутники SpaceX для обеспечения доступа в Сеть будут выведены на орбиту в 2019 году

В конце прошлого года стало известно, что SpaceX подала в Федеральную комиссию по связи США (Federal Communications Commission; FCC) запрос на получение разрешения на запуск 4425 спутников. Спутники должны будут обеспечивать доступом в интернет обширные районы Земли.

Тогда говорилось, что изначально SpaceX запустит 800 спутников для покрытия США и некоторых других районов. Однако сроки старта проекта не назывались.

На днях во время слушаний в Сенате, посвящённых инфраструктуре широкополосного доступа в Сеть, вице-президент SpaceX по государственным делам Патриция Купер (Patricia Cooper) раскрыла подробности о данных планах SpaceX. Она рассказала, что компания намерена начать запуски спутников в 2019 году. Учитывая тот факт, что спутники достаточно крупные (массой 386 кг), для вывода на орбиту даже 800 аппаратов понадобится достаточно много запусков.

Тестирование спутников намечено на начало 2018 года. Если оно пройдёт успешно, в 2019 начнутся запуски уже коммерческих аппаратов, которые продлятся до 2024 года. При этом, напомним, срок жизни одного спутника, согласно ранним данным, составит всего 5-7 лет, то есть сразу после вывода на орбиту всех аппаратов SpaceX придётся начать заменять первые из них.

Отдельно Купер отметила, что необходимо пересмотреть правила FAA, регулирующие количество запусков в год, так как они устарели и не соответствуют возможностям SpaceX.