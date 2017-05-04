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Microsoft представила новую беспроводную мышь Surface Arc Mouse
10:03 04.05.2017 |
Компания Microsoft представила вместе с ноутбуком Surface Laptop под управлением Windows 10 S, предназначенным в первую очередь для образовательной сферы, новую беспроводную мышь Surface Arc Mouse.
Как сообщает Microsoft, новая мышь Surface Arc «тонкая, лёгкая и готова к путешествиям» и «спроектирована так, чтобы соответствовать вашей руке». Как и предыдущая модель Arc Touch Mouse компании Microsoft, новое устройство имеет плоскую форму, что упрощает его транспортировку. Вместе с тем мышь можно «защелкнуть» и зафиксировать в изогнутой форме для более удобного использования. Приведение мыши в плоское положение приводит к её отключению, что позволяет продлить срок службы батареи.
Surface Arc Mouse выполнена в трёх цветовых вариантах (тёмно-красный, светло-серый и синий), два из которых соответствуют цветам нового Surface Laptop. У неё имеются кнопки с левым и правым кликом, а также сенсорная «плоскость прокрутки», позволяющая проводить пальцем по её поверхности для прокрутки вверх, вниз, влево и вправо.
Мышь подключается к устройству через соединение Bluetooth 4.0 и полностью поддерживается в Windows 8, 8.1 и 10.
В США уже открыт предзаказ на Surface Arc Mouse по цене $79,99, начало поставки - 15 июня.
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