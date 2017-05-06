Virgin Galactic успешно провела важные испытания туристического космического корабля

Компания Virgin Galactic, основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном, сообщила об успешных испытаниях одной из ключевых систем нового космического корабля SpaceShipTwo для суборбитальных туристических полётов.

Новый аппарат SpaceShipTwo получил имя VSS Unity. Он пришёл на смену кораблю VSS Enterprise, который потерпел катастрофу в 2014 году во время испытательного полёта. Тогда тестировался гибридный двигатель, использующий топливную смесь на основе гранул полиамида и закиси азота. Как показало расследование, причиной крушения стали некорректные действия одного из пилотов: он отдал команду на перевод хвостового оперения в положение торможения слишком рано, из-за чего возникли избыточные нагрузки на фюзеляж и элементы конструкции SpaceShipTwo, и корабль попросту развалился на части.

Во время прошедших в понедельник, 1 мая, испытаний тестировалась именно усовершенствованная система хвостового оперения. Впервые испытания осуществлялись в воздухе, чему предшествовали многочисленные тесты на земле. Испытания прошли успешно, хотя компания Virgin Galactic отмечает, что на детальный анализ всей собранной информации потребуется некоторое время.

Virgin Galactic рассчитывает отправлять космических туристов за пределы земной атмосферы. Корабль будет стартовать в связке с самолётом-носителем WhiteKnightTwo. Летательный аппарат способен брать на борт восемь человек: это шесть пассажиров и два пилота. Цена билета составит $250 000: за эти деньги туристы смогут полюбоваться нашей планетой из космоса и несколько минут провести в невесомости.