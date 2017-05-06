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SpaceX впервые вывела на орбиту военный спутник
12:45 03.05.2017 |
Компания Илона Маска SpaceX по заказу разведывательного управления США вывела на орбиту космический аппарат под названием NROL-76.
Как отмечает Би-Би-си, компания, таким образом, впервые в своей истории произвела военный пуск. Первая ступень ракеты после пуска успешно вернулась на Землю.
Спутник доставила на орбиту ракета-носитель Falcon 9.
Изначально он должен был состояться в воскресенье, но в последний момент его отложили из-за проблем с сенсорами ракеты.
В своем заявлении компания не указала, какой именно объект был выведен на орбиту, объяснив, что эта информация секретна.
Заказавшее пуск управление военной разведки является оператором спутников-шпионов.
SpaceX отрабатывает технологию, позволяющую многократно использовать первые ступени ракет-носителей, что в перспективе должно сильно удешевить полеты в космос.
Месяц назад компании впервые удалось осуществить космический запуск ракеты-носителя Falcon 9 с первой ступенью, которая уже использовалась в одном из предыдущих пусков.
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