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Microsoft представила Microsoft Surface Laptop с нестандартным экраном, алькантарой, хорошей автономностью и ОС Windows 10 S
08:55 03.05.2017 |
Компания Microsoft анонсировала портативный компьютер Surface Laptop, адресованный образовательному сектору, в котором наибольшим спросом пользуются хромбуки.
В силу своей достаточно высокой стоимости (от $1000) Surface Laptop едва ли станет «убийцей» хромбуков. Скорее, целевой аудиторией новинки являются студенты высших учебных заведений, которые пока предпочитают Apple MacBook, отмечает Bloomberg.
Surface Laptop стал первым классическим ноутбуком Microsoft (без вращающейся или отсоединяемой клавиатуры). В основе лежат процессоры Intel Core i5 и Core i7 неизвестных моделей. Оперативной памяти может быть от 4 до 16 ГБ. Для хранения данных используются SSD объёмом от 128 до 512 ГБ. Отдельно стоит отметить графическую подсистему. Нет, дискретных 3D-карт новинка не получила, но дело в том, что процессоры Core i5, которые будут использоваться в Surface Laptop, располагают GPU HD Graphics 620. То есть это привычные мобильные CPU Kaby Lake. А вот Core i7, согласно данным Microsoft, имеют GPU Iris Plus Graphics 640, который встречается всего в нескольких моделях Kaby Lake.
Есть разъём USB-A, аудиосистема Dolby Premium, модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11a и Bluetooth, веб-камера с HD-матрицей. Любопытным решением стало использование искусственной замши на участке корпуса вокруг клавиатуры. Также стоит отметить короткий ход клавиш - 1,5 мм.
Сенсорный дисплей PixelSense обладает 13,5-дюймовой диагональю, разрешением 2256 × 1504 пикселя и соотношением сторон 3:2. Дисплей прикрывает стекло Gorilla Glass 3, а его сенсорная панель, по заявлению компании, самая тонкая в сегменте.
Лэптоп весит 1,25 кг, что меньше по сравнению с 13-дюймовым MacBook Pro. Ещё одно превосходство заключается во времени автономной работы, которое у лэптопа Microsoft достигает 14,5 ч. Кроме того, производитель уверяет, что Surface Laptop с чипом Core i5 работает на 50 % быстрее по сравнению с MacBook Air на Core i7.
В качестве программной основы используется новая операционная система Windows 10 S, которая по сравнению с обычной «десяткой» работает быстрее и имеет более высокий уровень безопасности. Последний, в частности, выражается в невозможности устанавливать программы не из магазина Windows Store.
Windows 10 S будет бесплатна для учебных заведений, где компьютеры уже работают на Windows 10 Pro. В ближайшие месяцы крупнейшие производители ПК выпустят ноутбуки и планшеты на новой программной платформе. Эти продукты будут доступны по ценам от $189.
Старт продаж Surface Laptop намечен на 15 июня 2017 года. Как отмечалось выше, стоимость новинки будет начинаться с $1000. Такой ценник будет у модификации с 4 Гбайт ОЗУ и 128-гигабайтным SSD.
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