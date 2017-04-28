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Топливно-энергетический комплекс
Китайский стартап Didi привлек $5,5 млрд инвестиций, оценен в $50 млрд
17:56 28.04.2017 |
Китайский сервис заказа такси Didi Chuxing Technology Co. привлек средства в размере $5,5 млрд в рамках нового раунда привлечения финансирования, сообщает the Wall Street Journal. Полученные средства компания намерена потратить на расширение своего присутствия в мире и разработки в сфере искусственного интеллекта.
По словам информированных источников, инвесторы, в числе которых Alibaba Group и Tencent Holding, оценили стоимость компании более чем в $50 млрд, что делает ее самым дорогим стартапом в Азии и одним из самых дорогих в мире.
Также в финансировании компании поучаствовали американский инвестфонд Silver Lake Partners, японский телекоммуникационный гигант SoftBank Corp. и китайские банки China Merchants Bank и China's Bank of Communications.
Отмечается, что в июне прошлого года Didi привлек инвестиции в размере $7,3 млрд.
Didi является крупнейшим игроком в секторе такси в Китае после того, как в августе прошлого года она приобрела китайское подразделение Uber. Осенью компания заявила, что ежедневно она обслуживает 20 млн пассажиров.
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