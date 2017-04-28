Китайский стартап Didi привлек $5,5 млрд инвестиций, оценен в $50 млрд

Китайский сервис заказа такси Didi Chuxing Technology Co. привлек средства в размере $5,5 млрд в рамках нового раунда привлечения финансирования, сообщает the Wall Street Journal. Полученные средства компания намерена потратить на расширение своего присутствия в мире и разработки в сфере искусственного интеллекта.

По словам информированных источников, инвесторы, в числе которых Alibaba Group и Tencent Holding, оценили стоимость компании более чем в $50 млрд, что делает ее самым дорогим стартапом в Азии и одним из самых дорогих в мире.

Также в финансировании компании поучаствовали американский инвестфонд Silver Lake Partners, японский телекоммуникационный гигант SoftBank Corp. и китайские банки China Merchants Bank и China's Bank of Communications.

Отмечается, что в июне прошлого года Didi привлек инвестиции в размере $7,3 млрд.

Didi является крупнейшим игроком в секторе такси в Китае после того, как в августе прошлого года она приобрела китайское подразделение Uber. Осенью компания заявила, что ежедневно она обслуживает 20 млн пассажиров.

