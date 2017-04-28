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Топливно-энергетический комплекс
Начались продажи смартфонов BlackBerry Keyone
17:27 28.04.2017 |
Как и ожидалось, компания TCL Communication, лицензировавшая у компании BlackBerry право выпускать смартфоны под ее маркой, объявила о начале продаж модели BlackBerry Keyone. Сейчас, правда, конец апреля, а ранее предполагалось, что продажи стартуют в начале месяца, но сути новости это не меняет.
Итак, купить BlackBerry Keyone уже можно в Великобритании, где цена аппарата составляет 499 фунтов стерлингов.
За эту сумму покупателю достается устройство на однокристальной системе Snapdragon 625, оснащенное дисплеем размером 4,5 дюйма и аппаратной клавиатурой QWERTY. Разрешение экрана составляет 1620 x 1080 пикселей.
Конфигурация смартфона включает 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти. Можно также отметить наличие слота microSD, порта USB-C и камер разрешением 8 и 12 Мп. Емкость аккумулятора составляет 3505 мА∙ч. Смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0.
В США и Канаде продажи Keyone начнутся в мае. О планах относительно продаж в других странах источник не сообщает.
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