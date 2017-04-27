Xiaomi Mi Mix породил армию клонов

Смартфон Xiaomi Mi Mix оказался в центре внимания благодаря своему необычному дизайну: практически полное отсутствие рамок сверху и по бокам, нет разговорного динамика. Другие китайские производители не могли остаться в стороне, начав активно клепать клоны - если копируют iPhone, почему бы не попробовать что-нибудь еще?

На днях появились новости сразу о нескольких клонах Mi Mix - Bluboo S1, например, и Leagoo T-MIX. Однако ими не ограничивается рынок, так как вариаций «на тему» становится все больше. К упомянутым выше ресурс Liliputing добавил Doogee MIX. Это, вероятно, один из лучших подражателей Xiaomi Mi Mix.

Doogee MIX

Как и у более именитой модели рамки все же обрамляют экран, но они действительно довольно узкие. Такой подход к дизайну позволил снизить габариты модели: они составляют 146 x 69 x 8 мм, хотя диагональ экрана малой не назовешь - 5,5 дюйма. Для сравнения, габариты Xiaomi Redmi Note 4x с экраном такой же диагонали - 151 х 76 х 8,5 мм. Масса Doogee MIX - 130 граммов.



Doogee MIX

Разработчики наделили устройство дисплеем AMOLED разрешением 1920 х 1080 пикселей. Объем оперативной памяти равняется 4 или 6 ГБ, объем встроенной флэш-памяти - 64 ГБ. В основе аппаратной платформы новинки лежит SoC MediaTek Helio P25 (MT6757T). Источник отмечает интересный момент: в Doogee рассматривают возможность выпуска улучшенной версии изделия - с экраном Super AMOLED и однокристальной платформой MediaTek Helio X30.

Doogee MIX

Bluboo S1, в отличие от Mi Mix, не может предложить выдающихся характеристик, однако и цена устройства высокой быть не должна. Смартфон получил металлическую рамку и глянцевую заднюю крышку, которая, по словам источника, очень быстро покрывается отпечатками пальцев и грязью.



Bluboo S1

Изделие построено на однокристальной платформе MediaTek Helio P20 (MT6757), имеет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, два слота для карт SIM (один, как обычно, может быть отдан карте памяти) и три камеры - фронтальную разрешением 5 Мп и две тыльные разрешением 2 и 13 Мп. Диагональ экрана составляет 5,5 дюйма, разрешение - Full HD. Судя по тому, что тип матрицы не конкретизируется, скорее всего смартфон обходится панель IPS, хотя в том же Doogee MIX используется дисплей AMOLED.

Bluboo S1

Стандартный набор датчиков и интерфейсов разбавлен портом USB-C, емкость аккумуляторной батареи равна 3500 мА·ч, а в качестве ОС выступает Android 7.0. Bluboo S1 ожидается в продаже до начала лета, но стоимость смартфона пока не сообщается.

Bluboo S1

Leagoo T-MIX, как и Doogee MIX, готов сыграть на визуальном сходстве с Mi Mix. Но получится ли? Это большой вопрос.



Leagoo T-MIX

Leagoo T-MIX выполнен в металлическом корпусе unibody и будет предлагаться в двух цветовых вариантах: черном и золотистом. Как пишет источник, аппарат получился легким, да и габариты для модели, наделенной дисплеем диагональю 5,5 дюйма, невелики: 141,7 x 75,8 x 7,9 мм.

Leagoo T-MIX

По своим характеристикам Leagoo T-MIX находится где-то между других клонов Mi Mix - вышеупомянутого Doogee MIX и Bluboo S1. Смартфон построен на платформе MediaTek MT6750T, имеет 32 ГБ встроенной флэш-памяти и 3 ГБ ОЗУ. Дисплей характеризуется разрешением Full HD, а емкость аккумуляторной батареи составляет 3000 мА·ч. Основная камера изделия представлена датчиками разрешением 2 и 13 Мп. Устройство работает под управлением ОС Android 7.0 и оснащено портом USB-C.

Leagoo T-MIX

UMIDIGI Crystal открывает, если так можно выразиться, бюджетный сегмент премиумных смартфонов. Рамки становятся чуть толще, однако размеры дисплея сохраняются, но снижается его разрешение - это уже 1280×720 пикселей. Да и оперативки меньше - 2ГБ, да встроенной памяти разочаровывающие 16 ГБ. Есть и модель Crystal Pro с 4 ГБ RAM и 64 ГБ встроенной памяти.

UMIDIGI Crystal

IDWELL D10 - это Mi Mix наоборот. Самая толстая рамка у него не внизу, а вверху. Зато есть динамик. И странная эргономика. На борту смартфона - процессор MT6750, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а также 5-дюймовый HD-дисплей.