Google представила новую сферическую камеру YI HALO

Сферические камеры набирают обороты. Вот и Google представила следующее поколение камер Jump под именем YI HALO - устройство создано в партнёрстве с китайской Yi Technology. Всего YI HALO включает массив из 17 камер с разрешением 4K, включая верхнюю - это позволяет осуществлять захват видео во всех направлениях, чтобы затем во время просмотра изменять угол обзора.

Несмотря на указанные характеристики, YI HALO является довольно портативной и весит всего 3,5 кг с учётом батареи, которая позволяет осуществлять запись до 100 минут видео на одном заряде. Технология Google Jump первоначально была представлена в марте 2015 года - то устройство включало 16 спортивных камер GoPro и было предназначено для съёмки материалов и последующего объединения в сферические ролики, которые можно смотреть в виртуальной реальности.

Визуально новое поколение Google Jump, YI HALO, похоже на оригинальное устройство, да и основано оно тоже на базе компактных спортивных камер Yi, дополненных небольшим дисплеем. Массив камер работает в связке с Android-приложением, которое может использоваться для предварительного просмотра с мобильного устройства и удалённого управления массивом камер.

YI HALO создана с прицелом для оптимальной работы с программным обеспечением Jump Assembler, что гарантирует идеальное совмещение отснятых роликов в конечное сферическое видео. В продажу устройство поступит летом (подробности - на официальном сайте), а некоторые избранные создатели роликов YouTube уже получили на руки YI HALO. Также в рамках программы Jump Start поисковый гигант раздаст 100 сферических камер бесплатно. С помощью неё можно создавать такие видео (оптимально смотреть в шлеме виртуальной реальности):



