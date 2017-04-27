Хакера, который с 15 лет заработал $500 000, посадили на два года

Пока его сверстники тусовались или постигали школьные премудрости, 15-летний Адам Мудд разработал вредоносную программу, которая осуществляла DDoS-атаки на популярные сервисы. С ее помощью парень заработал не только сотни тысяч долларов, но и 2 года неволи. Парня, которому сейчас 20 лет, осудили на тюремное заключение, пишет The Register.

Адам Мудд признал себя виновным в неправомерном использовании компьютерных технологий и сокрытии преступного дохода. С помощью собственной разработки парень провел порядка 593 DDoS-атак против 181 IP-адреса. Среди них была сеть его собственного колледжа и сервисы Xbox Live.

Программу Мудд сдавал в аренду по прейскуранту: $3 за 100 секунд, или почти $400 за 30 000 секунд. Также потенциальным клиентам предлагалось испробовать сервис - 60 секунд бесплатно. В итоге парень заработал почти $500 000. Всего в сервисе Мудда было зарегистрировано 112 298 пользователей, которые провели 1 738 828 атак.

Мудд проведет срок в специальной тюрьме для молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет.