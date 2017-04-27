Финансовые новости
- |
- 27.04.17
- |
- 12:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Хакера, который с 15 лет заработал $500 000, посадили на два года
08:49 27.04.2017 |
Пока его сверстники тусовались или постигали школьные премудрости, 15-летний Адам Мудд разработал вредоносную программу, которая осуществляла DDoS-атаки на популярные сервисы. С ее помощью парень заработал не только сотни тысяч долларов, но и 2 года неволи. Парня, которому сейчас 20 лет, осудили на тюремное заключение, пишет The Register.
Адам Мудд признал себя виновным в неправомерном использовании компьютерных технологий и сокрытии преступного дохода. С помощью собственной разработки парень провел порядка 593 DDoS-атак против 181 IP-адреса. Среди них была сеть его собственного колледжа и сервисы Xbox Live.
Программу Мудд сдавал в аренду по прейскуранту: $3 за 100 секунд, или почти $400 за 30 000 секунд. Также потенциальным клиентам предлагалось испробовать сервис - 60 секунд бесплатно. В итоге парень заработал почти $500 000. Всего в сервисе Мудда было зарегистрировано 112 298 пользователей, которые провели 1 738 828 атак.
Мудд проведет срок в специальной тюрьме для молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Количество проблемных банков уменьшилось с 5 до 3, - Катерина Рожкова
ТОП-НОВОСТИ
|Обострение в АТО. Почему снова горячо под Мариуполем
|Дефицит госбюджета в первом квартале сократился почти на 8%
|"Северный поток-2": Главное - маневры
|Пекин и Москва боятся усиления США из-за противостояния с КНДР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Google представила новую сферическую камеру YI HALO
|Amazon Echo Look — гибрид умной акустической системы и камеры, который разбирается в моде лучше вас
|Хакера, который с 15 лет заработал $500 000, посадили на два года
|Плохое обращение с кандидатами на вакансии может дорого обойтись компании
|Samsung и LG рассматривают возможность создания дисплея с загнутыми краями по всем сторонам
|Jeep подготовил для китайцев семиместное "облако"
|VR-шлем DJI Goggles, позволяющий управлять БПЛА жестами, поступит в продажу в мае
Это интересно
|Uber объявила о намерении создать "летающий автомобиль" к 2020 году
|Google изменит алгоритм поиска для борьбы с фейковыми новостями
|Как два хулигана создали компанию на $1 млрд
|В BMW предсказали "смерть" механических коробок и "роботов"
|Вор на глазах у посетителей ТЦ вскрыл банкомат в Тернополе и забрал 452 тысячи гривен
|Легендарный бренд Jimmy Choo выставлен на продажу
|Sennheiser и Samsung адаптируют смарт-гарнитуру AMBEO под Android