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Топливно-энергетический комплекс
Samsung и LG рассматривают возможность создания дисплея с загнутыми краями по всем сторонам
15:44 26.04.2017 |
На счету Samsung имеются смартфоны, обладающие уникальными как в технологическом плане решениями, так и дизайнерском. Конечно же речь идёт о моделях Galaxy 7 Edge, Galaxy S8 и S8+ с изогнутым по левому и правому краям дисплеем. Закругляющийся на торцах экран позволяет называть данные гаджеты лишь отчасти безрамочными. По-настоящему же безрамочный смартфон остаётся плодом фантазии режиссёров фантастических фильмов и концепт-артов от дизайнерских студий.
По сведениям южнокорейского издания ETNews руководство Samsung и LG договорились о совместной работе над дисплеем, который нам так часто демонстрируют в кинолентах о будущем. Футуристичность одновременно с привлекательностью такой мобильной электронике обеспечивает отсутствие видимых глазу рамок вокруг экрана.
Если верить журналистам ETNews, грядущие флагманские смартфоны от LG и Samsung смогут удивить загнутым уже не по двум, а по всем четырём сторонам дисплеем. Премьерный показ прототипа подобного смартфона стоит ожидать в ближайшие год-два. При этом дисплейный модуль будет занимать рекордные 98 % площади всей фронтальной панели. Такой подход означает, что южнокорейские бренды смогут сохранить привычные габаритные размеры устройств, но оснастить их дисплеями с ещё большей диагональю.
Производственные ограничения делают невозможным эксплуатацию загнутых по всем сторонам дисплеев сегодня. Однако специалисты Samsung совместно с инженерами LG готовы решить эту проблему как можно скорее. На данном же этапе технология изготовления экрана, полностью лишённого рамок, не позволит сделать его загнутые края чувствительными к нажатию.
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