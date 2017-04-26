Финансовые новости
- |
- 26.04.17
- |
- 12:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
VR-шлем DJI Goggles, позволяющий управлять БПЛА жестами, поступит в продажу в мае
10:27 26.04.2017 |
Собственную VR-гарнитуру, предлагающую контролировать полёт дрона посредством движений головой, компания DJI продемонстрировала ещё в прошлом году во время презентации квадрокоптера Mavic Pro. Однако технические подробности о фирменном шлеме виртуальной реальности стали достоянием общественности только сейчас.
Новинка от DJI получила название «Goggles» и ценник в $449. За обозначенную сумму владелец устройства получит не только доступ к развлекательному контенту виртуальной реальности, но и инструмент для маневрирования беспилотником при помощи соответствующих движений головой.
Наклоны головы из стороны в сторону могут сопровождаться как поворотом камеры на заданный угол, так и корректировкой траектории полёта БПЛА. Разработчики DJI Goggles предлагают несколько режимов эксплуатации, позволяя обладателю шлема самостоятельно выбрать ответную реакцию системы на его покачивания головой.
В основе шлема DJI Goggles лежат два 5-дюймовых экрана с разрешением Full HD. Сенсорная панель вместе с механическими клавишами носимой электроники обеспечат быстрый доступ к настройкам и интуитивно понятную навигацию в программной среде. На корпусе VR-гаджета разместился разъём для подключения наушников, слот для карт microSD, интерфейсы HDMI и Micro-USB. Видеотрансляция с камеры квадрокоптера доступна в формате 720p при 60 к/c, в формате 720p при 30 к/c или с разрешением 1080p при 30 к/c.
Полного заряда аккумуляторной батареи DJI Goggles ёмкостью 9440 мА·ч хватит примерно на шесть часов непрерывного использования устройства. В спецификации к Goggles заявлена поддержка следующих квадрокоптеров Mavic Pro, Phantom 4 и моделей серии Inspire.
При выборе режима 720p с 60 к/c минимальная задержка составит 110 мс, если транслировать картинку с Mavic Pro, а максимальная (параметры видео остаются без изменений) может составить 190 мс при работе с дронами семейства Inspire. Продажи DJI Goggles стартуют в конце мая текущего года.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Москва поддерживает Талибан
|В посольстве Украины объяснили возможное сокращение финпомощи от США
|Предвыборные обещания Трампа: что удалось за 100 дней
|"Газпром" подписал соглашение с европейскими партнерами о финансировании газопровода "Северный поток-2"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|VR-шлем DJI Goggles, позволяющий управлять БПЛА жестами, поступит в продажу в мае
|Компания Alphabet начала развозить в США пассажиров на управляемых автопилотом такси
|Uber объявила о намерении создать "летающий автомобиль" к 2020 году
|Google изменит алгоритм поиска для борьбы с фейковыми новостями
|Как два хулигана создали компанию на $1 млрд
|В BMW предсказали "смерть" механических коробок и "роботов"
Это интересно
|Sennheiser и Samsung адаптируют смарт-гарнитуру AMBEO под Android
|Смартфон Xiaomi Mi Mix 2 получит новое решение для воспроизведения голоса собеседника
|Миллиардер Бернар Арно выкупит оставшуюся долю в Christian Dior за 12 млрд евро
|Питающиеся пластиком гусеницы помогут в борьбе с мусором
|Apple наняла экспертов NASA для испытаний беспилотных автомобилей
|VW сделал для китайцев большой гибридный седан
|Может ли неискренность помочь вашей карьере