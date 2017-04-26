VR-шлем DJI Goggles, позволяющий управлять БПЛА жестами, поступит в продажу в мае

Собственную VR-гарнитуру, предлагающую контролировать полёт дрона посредством движений головой, компания DJI продемонстрировала ещё в прошлом году во время презентации квадрокоптера Mavic Pro. Однако технические подробности о фирменном шлеме виртуальной реальности стали достоянием общественности только сейчас.

Новинка от DJI получила название «Goggles» и ценник в $449. За обозначенную сумму владелец устройства получит не только доступ к развлекательному контенту виртуальной реальности, но и инструмент для маневрирования беспилотником при помощи соответствующих движений головой.

Наклоны головы из стороны в сторону могут сопровождаться как поворотом камеры на заданный угол, так и корректировкой траектории полёта БПЛА. Разработчики DJI Goggles предлагают несколько режимов эксплуатации, позволяя обладателю шлема самостоятельно выбрать ответную реакцию системы на его покачивания головой.

В основе шлема DJI Goggles лежат два 5-дюймовых экрана с разрешением Full HD. Сенсорная панель вместе с механическими клавишами носимой электроники обеспечат быстрый доступ к настройкам и интуитивно понятную навигацию в программной среде. На корпусе VR-гаджета разместился разъём для подключения наушников, слот для карт microSD, интерфейсы HDMI и Micro-USB. Видеотрансляция с камеры квадрокоптера доступна в формате 720p при 60 к/c, в формате 720p при 30 к/c или с разрешением 1080p при 30 к/c.





Полного заряда аккумуляторной батареи DJI Goggles ёмкостью 9440 мА·ч хватит примерно на шесть часов непрерывного использования устройства. В спецификации к Goggles заявлена поддержка следующих квадрокоптеров Mavic Pro, Phantom 4 и моделей серии Inspire.

При выборе режима 720p с 60 к/c минимальная задержка составит 110 мс, если транслировать картинку с Mavic Pro, а максимальная (параметры видео остаются без изменений) может составить 190 мс при работе с дронами семейства Inspire. Продажи DJI Goggles стартуют в конце мая текущего года.