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Константин Кушнер
Google изменит алгоритм поиска для борьбы с фейковыми новостями
23:33 25.04.2017 |
Интернет-поисковик Google изменит свой алгоритм так, чтобы исключать из результатов поиска ссылки на фейковые новости и экстремистские высказывания, сообщила компания в своем блоге.
Как говорится в заявлении компании, алгоритм будет изменен для противодействия группам, которые используют нечестные приемы оптимизации поиска.
"Наши алгоритмы всегда пытались "обмануть" люди или системы, чтобы их сайты оказывались как можно выше в выводе результатов поиска - они использовали "фермы" низкокачественного контента, скрытый текст и другие недобросовестные приемы", - говорится в заявлении компании.
Часть изменений будет касаться инструкций для оценивателей алгоритмов - живых сотрудников компании, которые регулярно оценивают качество работы поисковика. Теперь от них потребуют обозначать в результатах поиска оскорбительные материалы, сайты с опровергнутыми теориями заговора и просто недостоверной информацией.
Также изменится количество факторов, которые учитывает поисковик, определяя очередность вывода на страницу результатов поиска. Сейчас поисковик учитывает больше 100 таких факторов - от свежести содержимого на сайте до того, как часто искомое словосочетание появляется на найденной странице.
Теперь более авторитетные источники информации всегда будут появляться ближе к вершине списка результатов поиска, а те, которые считаются неавторитетными - отправляться в самый низ.
Как говорится в пресс-релизе Google, это сделано для того, чтобы избежать инцидентов наподобие прошлогоднего, когда компания попала под шквал критики после того как выяснилось, что ее поисковик "отрицает Холокост". На запрос "Как произошел Холокост?" в топ результатов выводились сайты со статьями, отрицающими преступление нацистов.
Уже в нынешнем году обнаружилось, что поисковик дает странные ответы на запросы "планирует ли Обама переворот?" и "кто изобрел лестницу?". В ответ на эти запросы поисковик до недавнего времени показывал фактбоксы с утверждениями, что Барак Обама планирует совершить коммунистический переворот в США и что лестницы были изобретены в 1948 году.
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