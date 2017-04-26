Sennheiser и Samsung адаптируют смарт-гарнитуру AMBEO под Android

Уникальная технология AMBEO 3D от Sennheiser, практической реализацией которой стала концептуальная гарнитура AMBEO Smart Surround, изначально позиционировалась аудиопроизводителем в качестве аксессуара сугубо для iPhone. Продемонстрированный в рамках CES 2017 прототип AMBEO Smart Surround предлагалось подключать к мобильному устройству через интерфейс Lightning и никак иначе. Это лишало обладателей Android-гаджетов даже теоретического шанса протестировать в будущем оригинальную новинку. На днях же стало известно, что руководство Sennheiser и Samsung заключили партнёрское соглашение для логичного развития данного проекта. Конечной целью совместной инициативы значится работа над модификацией AMBEO Smart Surround, которая подружилась бы с Android.





Решение адаптировать AMBEO Smart Surround под мобильную Google-платформу обосновано тем, что именно ОС Android лежит в основе подавляющего большинства мобильной электроники. В Sennheiser отмечают, что сотрудничество с Samsung необходимо для построения доверительных взаимоотношений между двумя компаниями и перспектив на будущее. Вдобавок Южная Корея сегодня представляет из себя одну из наиболее развитых по интеграции передовых технологий стран, являясь идеальным плацдармом для гаджетов и инновационной электроники нового поколения. По крайней мере, так считает генеральный директор Sennheiser Андреас Зеннхайзер (Andreas Sennheiser). Не осталось без внимания и то, что Samsung занимает лидирующую позицию среди разработчиков Android-смартфонов. Этот факт выступает некой гарантией успешного продвижения в массы AMBEO Smart Surround.





Платформа Sennheiser AMBEO, в основе которой лежат запатентованные решения и программный алгоритм для обеспечения реалистичного 3D-звучания, поможет вывести на новый уровень VR-индустрию, а также усовершенствовать панорамные видеокамеры. Ключевой же особенностью AMBEO Smart Surround является возможность бинауральной записи при помощи встроенных микрофонов, что позволит:

* избавить звуковую дорожку от характерных искажений и помех, идентифицировать и отфильтровать которые системе удастся на стадии звукозаписи;

* наслаждаясь музыкой отстраниться от шума улицы, но в то же время слышать голоса окружающих вас людей;

* оценить преимущества 3D-эффекта и детализацию звука, учитывающие пространственное расположение источников аудио и их удалённость от микрофонов;

* сделать воспроизводимую запись точь-в-точь такой же, какой её слышит эталонное человеческое ухо.

Точную дату появления нового продукта ни Sennheiser, ни Samsung пока не разглашали. Первое знакомство с Android-гарнитурой должно состояться в этом году.