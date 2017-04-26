Смартфон Xiaomi Mi Mix 2 получит новое решение для воспроизведения голоса собеседника

Напомним, экран смартфона Xiaomi Mi Mix занимает более 91% площади фронтальной панели, в результате чего устройство лишилось рамки над дисплеем, где обычно располагают камеру, датчик приближения и разговорный динамик.

Камеру перенесли под дисплей, что касается передачи голоса собеседника, то для этих целей был использован пьезокерамический акустический излучатель. На практике вы можете приложить смартфон к уху практически любой частью и будете слышать собеседника. Некоторые обозреватели заявили, что ни по качеству, ни по громкости звука такой громкоговоритель не уступает традиционным решениям. Но кое-кто остался не очень доволен.

Теперь ходят слухи, что в Xiaomi Mi Mix 2 будет использоваться новое решение. Источником послужила китайский аналитик Сунь Чансюй (Sun Changxu), которая сообщила, что Xiaomi объединила усилия к компанией AAC Technologies, работая над технологией, получившей название AAC actuator. Аналитик утверждает, что AAC actuator позволит добиться куда более высокого качества звучания, особенно, когда речь идет о низких частотах.

Дисплей смартфона Xiaomi Mi Mix 2 должен занимать более 93% площади лицевой панели, устройство должно быть выпущено в этом году.