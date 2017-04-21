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Facebook сообщила о работе над AR-очками, которые выйдут через 5 лет
16:50 21.04.2017 |
Во время конференции F8 главный технолог Oculus Research Майкл Абраш (Michael Abrash) поделился взглядами компании на создание полноценной платформы дополненной реальности. Компания считает, что такие очки должны бесшовно улучшать возможности зрения и слуха человека, будучи одновременно лёгкими, удобными, энергоэффективными и доступными по цене каждому.
По его мнению, «виртуальные вычисления» (включающие как технологии виртуальной, так и дополненной реальности) являются новой важной тенденцией на рынке электроники, не менее важной, чем распространение персональных компьютеров в своё время. Виртуальные вычисления лишь начинают формироваться, но они позволят людям выйти за привычные рамки пространства и времени для связи друг с другом новыми способами.
Чтобы сделать виртуальные вычисления частью нашей повседневной жизни, необходимо устройство, через которое можно смотреть на дополненный цифровой графикой реальный мир. По мнению Facebook, вероятнее всего таким аппаратом станут «умнее очки» с прозрачными стёклами, способные вписывать виртуальные объекты в реальный мир.
Такие очки, как отмечает Facebook, могли бы подписывать имена людей над их головами с помощью распознавания лиц, сообщать о состоянии ребёнка, предоставлять рабочее пространство во время поездки в метро, подавлять фоновые шумы при разговоре с собеседником и так далее. Технический директор Facebook Майк Шрепфер (Mike Schroepfer) подтвердил, что компания работает над таким устройством.
Впрочем, набора технологий, необходимых для создания полноценной дополненной реальности, пока не существует. По словам Майкла Абраша, для создания AR-очков нужного уровня понадобится ещё минимум 5, а то и 10 лет инвестиций. Но потенциально проект может улучшить почти все аспекты наших жизней, изменив то, как мы работаем, играем и взаимодействуем друг с другом.
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