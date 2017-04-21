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Топливно-энергетический комплекс
Браузер Chrome будет блокировать рекламу по умолчанию, – WSJ
23:56 20.04.2017 |
Как сообщила американская газета The Wall Street Journal, корпорация Google собирается включить в свой браузер Chrome инструменты для блокировки рекламы. По данным источников, такое расширение может быть представлено уже в ближайшие несколько недель.
Большую часть своих доходов Google получает от рекламы, так что на первый взгляд решение встроить в свой браузер блокировщик рекламы кажется невыгодным, прежде всего самой корпорации. Тем не менее, по мнению экспертов, такой шаг позволит Google самому решать, какую рекламу блокировать. Речь идет в первую очередь о блокировке тех типов рекламы, которые будут сочтены «неприемлемыми».
Широкое распространение различных инструментов и приложений для блокировки рекламы вызывает беспокойство рекламодателей, они стремятся выявить, какие виды рекламы больше всего раздражают пользователей. В марте организация «Коалиция за лучшую рекламу» опубликовала список стандартов онлайн-рекламы, среди неприемлемых вариантов оказались всплывающие окна и видеореклама с автоматически включающимся звуком.
Chrome является самым популярным браузером в мире, его доля на рынке в марте составляла, по данным сервиса статистики StatCounter, 52,8%, причем находящийся на втором месте Safari отстает от него очень сильно (14,5%). Решение Google может вызвать вопросы у регуляторов, так как с помощью собственного блокировщика корпорация сможет бороться с конкурентами на рынке интернет-рекламы. Критики считают, что Google станет блокировать только ту рекламу, которая невыгодна ему самому.
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