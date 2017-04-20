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Bose обвинили в шпионаже за пользователями наушников и продаже их данных
21:19 20.04.2017 |
Против компании Bose Corp подан иск с обвинением в шпионаже за пользователями наушников с помощью приложения, отслеживающего музыку, подкасты и прочие аудиофайлы, которые они прослушивают. В иске утверждается, что полученную информацию Bose передаёт без разрешения другим компаниям, нарушая право пользователей на конфиденциальность.
В иске, поданном во вторник Кайлом Заком (Kyle Zak) в федеральный суд в Чикаго, выдвинуто требование остановить «массовое игнорирование Bose» конфиденциальности клиентов, которые загружают бесплатное приложение Bose Connect в интернет-магазинах Apple или Google Play на свои смартфоны, не подозревая ни о чём.
Заплатив $350 за модель QuietComfort 35, Зак последовал совету Bose «извлечь максимальную пользу из своих наушников», загрузив приложение и указав при этом своё имя, адрес электронной почты и серийный номер наушников.
Но потом, к своему удивлению, Зак узнал, что Bose отправляет «всю доступную медиа информацию» с его смартфона сторонним компаниям, таким как Segment.io, чей веб-сайт обязуется собирать данные о клиентах и «отправлять их куда угодно».
В иске указано, что характер прослушиваемых аудиофайлов предоставляет «огромное количество информации» о личности, поведении, политических и религиозных взглядах клиента. Например, человек, который часто слушает мусульманские молитвы, может «очень вероятно» быть мусульманином.
В своём иске Зак требует многомиллионную компенсацию ущерба для покупателей наушников и динамиков, таких как QuietComfort 35, QuietControl 30, SoundLink Around-Ear Wireless Headphones II, SoundLink Color II, SoundSport Wireless и SoundSport Pulse Wireless.
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