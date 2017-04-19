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Цукерберг представил соцсеть в виртуальной реальности — Facebook Spaces
08:40 19.04.2017 |
В ходе конференции F8 основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг объявил о запуске социальной сети в виртуальной реальности. Проект получил название Facebook Spaces. Правда, доступен он пока только для владельцев шлемов Oculus Rift, но по мере распространения технологии доберется и до других платформ.
В Facebook Spaces пользователи представлены в виде аватаров, созданных автоматически на основе настоящих фотографий или до неузнаваемости отредактированных автором. В соцсети можно общаться, делиться эмоциями, рисовать, просматривать снимки и видеоролики в формате 360 градусов. Одновременно в одной виртуальной сессии могут принять участие до четырех человек.
Вместе с Facebook Spaces Марк Цукерберг представил платформу для создания визуальных эффектов для фотографий и видеороликов. В ходе демонстрации показывали нечто вроде расширенной версии MSQRD.
Система умеет распознавать попавшие в кадр предметы и предлагает подходящие эффекты. Например, для чашки с кофе можно добавить пар, вторую такую же чашку, а можно и вовсе превратить ее в башню, которая стреляет в приближающихся врагов.
Еще одна новость с конференции - интеграция музыкальных сервисов Spotify и Apple Music с Facebook Messenger. Через мессенджер пользователи смогут делиться друг с другом музыкой и прослушивать 30-секундные отрывки композиций. Это касается Spotify, а вот подробности сотрудничества с Apple Music пока не раскрываются.
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