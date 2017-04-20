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Топливно-энергетический комплекс
Японские ученые предложили новую структуру солнечных батарей с эффективностью более 50%
11:52 18.04.2017 |
Специалисты одного из японских университетов разработали новую структуру солнечных батарей, которая способна обеспечить эффективность преобразования более 50%. Работоспособность идеи уже подтверждена экспериментально.
Теоретический предел эффективности обычных фотогальванических ячеек с одним переходом примерно равен 30%. Другими словами, большая часть солнечной энергии не преобразуется в электричество. Рекордное значение, примерно равное 46%, достигнуто с использованием ячейки с четырьмя переходами.
Японские исследователи обратились к идее гетероперехода, состоящего из полупроводников с разной шириной запрещенных зон, за счет чего удалось уменьшить потери. Новая структура преобразует в электричество низкоэнергетические фотоны, так что теоретический предел эффективности составляет 63%.
Как утверждается, повышение эффективности позволит получать ту же мощность с меньшей площади, существенно снизив затраты на установку солнечных батарей.
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