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SpaceX проведёт следующий конкурс разработчиков Hyperloop в августе
15:14 18.04.2017 |
Компания SpaceX объявила о планах провести второй конкурс разработчиков Hyperloop, в ходе которого состоятся гонки прототипов капсул для вакуумного поезда. Соревнования пройдут в Хоторне (штат Калифорния) с 25 по 27 августа 2017 г.
На первом этапе соревнований, прошедшем в начале прошлого года в Техасском университете A&M, разработчиками были предложены концепции дизайна капсул вакуумного поезда. В результате судьи отобрали более двух десятков команд для создания капсул и участия в гонке Hyperloop Pod Competition.
Хотя SpaceX заявила, что второй тур конкурса открыт для новых команд, основное внимание, похоже, уделяется тому, чтобы дать существующим командам шанс усовершенствовать существующие прототипы. Победителем станет тот, чья капсула наберёт максимальную скорость.
Что примечательно - в анонсе говорится о расширенной роли SpaceX в разработке вакуумного поезда, которая «революционизирует наземный транспорт Hyperloop через свои услуги», предоставляемые в настоящее новаторам и университетам, заинтересованным в высокоскоростных транспортных технологиях.
Это звучит иначе, чем утверждал Элон Маск в 2013 году после публикации описания концепции Hyperloop. Тогда Маск дал понять, что он просто предложил идею для исследования другими, так как у него достаточно работы над проектами в SpaceX и Tesla.
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