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Топливно-энергетический комплекс
OLED-монитор Dell Ultrasharp UP3017Q поступил в продажу по цене $3500
15:29 14.04.2017 |
Компания Dell, наконец, начала продажи монитора Ultrasharp UP3017Q на основе панели, выполненной по технологии органических светодиодов (OLED).
Устройство было впервые представлено ещё в январе прошлого года на выставке CES. Тогда сообщалось, что новинка поступит в продажу в марте 2016-го по ориентировочной цене 5000 долларов США. Но на полках магазинов в заявленные сроки панель так и не появилась. Более того, ходили слухи, что монитор может и вовсе не выйти в продажу из-за проблем с качеством изображения.
Впрочем, теперь Dell развеяла все сомнения, начав реализацию модели Ultrasharp UP3017Q. Причём предлагается она за 3500 долларов, что на 1500 долларов меньше изначально заявленной суммы.
Монитор имеет диагональ 30 дюймов и обладает разрешением 3840 × 2160 пикселей, что соответствует формату 4K/Ultra HD. Динамическая контрастность достигает значения 1 000 000:1, тогда как время отклика равно всего 0,1 мс. Яркость составляет 300 кд/м2, углы обзора по горизонтали и вертикали - до 178 градусов.
Монитор обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства Adobe RGB, 97,5-процентный охват пространства DCI-P3 и 85,8-процентный охват пространства Rec2020. Предусмотрены интерфейсы mini-DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 и USB type-C.
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