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Топливно-энергетический комплекс
Doogee, копируя смартфон Xiaomi Mi Mix, не стеснялась позаимствовать не только дизайн, но и название
11:39 14.04.2017 |
Китайский производитель Doogee стал очередной компанией, которая готовится выпустить клон прошлогоднего безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix.
Новый смартфон получит «неожиданное» название Doogee Mix, которое компания якобы выбрала, объединив два слова (Mini и Max).
Doogee Mix получит дисплей AMOLED диагональю 5,5 дюйма, однокристальную систему Mediatek Helio P25, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а также сдвоенную основную камеру.
Помимо сгенерированных на компьютере изображений в Сети уже появились первые реальные фотографии Doogee Mix.
Doogee Mix будет анонсирован на следующей неделе в рамках мероприятия Global Sources Electronics.
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