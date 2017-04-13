Аналитики Greenlight Insights прогнозируют, что общий доход на рынке виртуальной реальности по итогам текущего года достигнет 7,2 млрд долларов, из которых на гарнитуры будет приходиться 4,7 млрд.

В краткосрочной перспективе аналитики ожидают скромный рост рынка, но уже к 2021 году он вырастет до 74,8 млрд долларов.

Отдельно источник отмечает скорое появление гарнитур для работы с ПК под управлением ОС Windows 10. Это спровоцирует рост интереса компаний к соответствующему аппаратному обеспечению, ПО и сервисам. Кроме того, положительным фактором будет относительно невысокая стоимость таких гарнитур.

Также ожидается рост различных развлекательных центров, где в основе будут именно устройства VR. Это позволит потребителям опробовать технологии без необходимости тратить на них немалые средства. Такие центры к 2021 году будут генерировать порядка 1,2 млрд долларов выручки.