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Топливно-энергетический комплекс
Американцы наладят массовое производство смартфонов из "ликвидморфия"
11:07 13.04.2017 |
Американская компания Turing Robotic Industries (TRI), которая засветилась в 2015 году со смартфоном Turing Phone, намерена начать в ближайшее время производство мобильных устройств из материала, называемого Liquidmorphium. Это сплав циркония, меди, алюминия, никеля и серебра, якобы превосходящий по своим характеристикам сталь и титан, он также не деформируется и не гнется.
Предыдущая модель - Turing Phone Cadenza - была выпущена в ограниченном количестве, однако в случае с Turing Phone Appassionato ситуация изменится и продукт будет массовым. Для выпуска девайса TRI заключила партнерство с китайской TCL. Одной из отличительных особенностей смартфона станет консьерж-сервис, за который будет отвечать искусственный интеллект.
А вот с точки зрения спецификаций новинка не слишком впечатляет, если принимать во внимание цену $1,1 тыс. за Turing Phone Appassionato PX8 и $1,6 тыс. за «премиум-люкс»-версию Appassionato GX8. Известно лишь, что смартфоны получат процессор Snapdragon 820.
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