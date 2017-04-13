Американская компания Turing Robotic Industries (TRI), которая засветилась в 2015 году со смартфоном Turing Phone, намерена начать в ближайшее время производство мобильных устройств из материала, называемого Liquidmorphium. Это сплав циркония, меди, алюминия, никеля и серебра, якобы превосходящий по своим характеристикам сталь и титан, он также не деформируется и не гнется.

Предыдущая модель - Turing Phone Cadenza - была выпущена в ограниченном количестве, однако в случае с Turing Phone Appassionato ситуация изменится и продукт будет массовым. Для выпуска девайса TRI заключила партнерство с китайской TCL. Одной из отличительных особенностей смартфона станет консьерж-сервис, за который будет отвечать искусственный интеллект.





А вот с точки зрения спецификаций новинка не слишком впечатляет, если принимать во внимание цену $1,1 тыс. за Turing Phone Appassionato PX8 и $1,6 тыс. за «премиум-люкс»-версию Appassionato GX8. Известно лишь, что смартфоны получат процессор Snapdragon 820.