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Топливно-энергетический комплекс
AMD хочет избавить VR-шлемы от шнуров путём поглощения Nitero
08:43 12.04.2017 |
Привязка к кабелям - одна из самых раздражающих особенностей современных шлемов виртуальной реальности высокого класса. В свою очередь мобильные VR-конфигурации хотя и отличаются довольно примитивным качеством окружения по сравнению с HTC Vive и Oculus Rift, избавляют от необходимости использования кабелей.
AMD давно обратила свой взор на сектор виртуальной реальности и создаёт свои последние графические ускорители с прицелом на эту быстрорастущую сферу развлечений. VR играет и важную роль в её маркетинге. О серьёзности намерений компании из Саннивейла говорит и объявление о поглощении остинской Nitero, занимающейся беспроводными технологиями.
В AMD перейдёт вся интеллектуальная собственность и специалисты Nitero, которые займутся проблемой избавления пользователей VR-шлемов для ПК от неудобных шнуров, мешающих более глубокому погружению в иллюзорный мир. Сайт Nitero не упоминает определённые разработки, но сообщает, что компания специализируется на многогигабитных беспроводных соединениях в диапазоне частот выше 60 ГГц.
По словам AMD, беспроводные системы, использующие миллиметровые длины волн, часто ограничены применением в пределах зоны прямой видимости, но Nitero представила ряд технологий формирования волн, которые делают 60-ГГц диапазон достаточно гибким для использования с перемещающимися VR-шлемами.
Условия сделки не раскрываются, но пресс-релиз сообщает, что соучредитель и исполнительный директор Nitero Пэт Келли (Pat Kelly) назначен корпоративным вице-президентом по беспроводным разработкам в AMD.
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