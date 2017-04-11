Специалисты аналитической компании IDC опубликовали прогноз, касающийся рынка когнитивных систем и искусственного интеллекта. По их оценке, в этом году объем указанного рынка в денежном выражении достигнет 12,5 млрд долларов, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 59,3%.

По мнению экспертов IDC, расходы на когнитивные системы и искусственный интеллект в ближайшие годы будут быстро расти. В период до 2020 года ожидается среднегодовой рост 54,4%. Если этот прогноз оправдается, в 2020 году рынок превысит 46 млрд долларов.

В текущем году наибольшая часть расходов - почти 9,7 млрд долларов - придется на США. Второе место займет регион, объединяющий Европу, Ближний Восток и Африку. Высокий темп роста, прогнозируемый в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приведет к тому, что со временем он выйдет на второе место.