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Топливно-энергетический комплекс
По прогнозу IDC, в этом году расходы на когнитивные системы и искусственный интеллект достигнут 12,5 млрд долларов
13:05 11.04.2017 |
Специалисты аналитической компании IDC опубликовали прогноз, касающийся рынка когнитивных систем и искусственного интеллекта. По их оценке, в этом году объем указанного рынка в денежном выражении достигнет 12,5 млрд долларов, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 59,3%.
По мнению экспертов IDC, расходы на когнитивные системы и искусственный интеллект в ближайшие годы будут быстро расти. В период до 2020 года ожидается среднегодовой рост 54,4%. Если этот прогноз оправдается, в 2020 году рынок превысит 46 млрд долларов.
В текущем году наибольшая часть расходов - почти 9,7 млрд долларов - придется на США. Второе место займет регион, объединяющий Европу, Ближний Восток и Африку. Высокий темп роста, прогнозируемый в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приведет к тому, что со временем он выйдет на второе место.
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