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Топливно-энергетический комплекс
Минюст США рассказал о причинах задержания программиста Левашова
08:44 11.04.2017 |
Задержанный в Испании россиянин Петр Левашев (Peter Levashov) управляет ботнетом Kelihos, сообщает министерство юстиции США.
По данным ведомства, сеть Kelihos состоит из десятков тысяч зараженных компьютеров и используется для установки вредоносного программного обеспечения, рассылки спама и кражи паролей.
Как отмечает Би-Би-си, в первой десятке рейтинга крупнейших спамеров, составленного международной некоммерческой организацией Spamhaus, фигурирует некий Peter Levashov, также известный как Peter Severa. Spamhaus называет его одним из старейших "королей спама" в мире.
Американские власти выпустили ордер на арест Левашева, чтобы нейтрализовать сеть Kelihos в США, отметили в минюсте.
Три предыдущих версии Kelihos удалось нейтрализовать, однако каждый раз сеть разрасталась снова и становилась более устойчивой.
Российский программист Петр Левашев был задержан в Барселоне 7 апреля. Как сообщала его жена, Левашева подозревают в причастности к хакерским атакам во время президентских выборов в США.
Агентство Франс пресс сообщало со ссылкой на неназванные источники, что Левашева задержали по другому поводу. Такую же информацию приводит Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника минюста США.
Сейчас Левашев ожидает судебного заседания по вопросу экстрадиции из Испании в США.
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