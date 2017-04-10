Компания Lenovo разработала весьма любопытную концепцию портативного компьютера «два в одном»: необычное решение получило название Blade.

Идея заключается в создании очередного гибрида планшета и ноутбука. Устройство будет состоять из двух половинок - сенсорного дисплея и подсоединяемой клавиатуры. Для соединения этих частей предлагается использовать кольцеобразное магнитное крепление, которое позволит вращать экран по отношению к базе.

Планшетная часть получит встроенную обложку. Она сможет защищать экран при транспортировке, а также будет выполнять функции подставки с изменяемым углом наклона. Пользователи смогут установить устройство в удобном положении, скажем, для просмотра фильмов или расположить его практически параллельно поверхности стола для работы.

Для концепта заявлена поддержка технологии Miracast - стандарта беспроводной передачи мультимедийных материалов. Владельцы получат возможность транслировать изображение на большой экран, применяя при этом планшет в качестве устройства управления с виртуальной клавиатурой.

Технические характеристики Blade не раскрываются. Наблюдатели полагают, что планшетная часть и клавиатурная база могут иметь собственную электронную «начинку». В этом случае база, к примеру, обеспечит работу Windows, в то время как планшетная часть будет полагаться на Android.