Финансовые новости
- |
- 07.04.17
- |
- 20:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Мошенники внедрили на Google Play новую бизнес-модель
20:12 07.04.2017 |
ESET предупреждает о новой уловке мошенников, действующих на Google Play. Они развернули бизнес по перепродаже бесплатного приложения Adobe под видом плагина для воспроизведения мультимедийного контента.
В отличие от мобильных банкеров, программ-вымогателей и другого опасного ПО, замаскированного под легитимный софт, приложение F11 не имело вредоносных функций. Мошенники действовали исключительно методами социальной инженерии, убеждая пользователей заплатить 18 евро (или 19 долларов) за изначально бесплатную программу. Статистика загрузок F11 указывает на успешность «бизнеса» - с ноября 2016 года приложение скачали до 500 000 пользователей.
После загрузки с Google Play приложение выводит на экран инструкции по установке и оплате через PayPal. Мошенники дополнительно предлагают установить мобильный браузер Firefox или Dolphin - эти браузеры поддерживают Flash Player по умолчанию.
«Мошенники пытались замаскировать аферу под законный бизнес, например, разместили приложение в разделе «Образование», - комментирует Лукаш Стефанко, вирусный эксперт ESET. - Истинную природу операции демонстрирует корзина покупок в PayPal - предмет в ней называется Flash Player 11».
После предупреждения ESET приложение F11 было удалено с Google Play.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рост цен производителей в марте ускорился до 3,5% - Госстат
|Инфляция в Украине в марте ускорилась до 1,8%, в годовом измерении до 15,1% – Госстат
|Томагавк в спину. Что из себя представляла уничтоженная база Асада
|Заказное убийство молдавского экс-политика и бизнесмена Плахотнюка предотвратили правоохранители Украины и Молдовы – Аваков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Мошенники внедрили на Google Play новую бизнес-модель
|9 навыков, которые существенно улучшат ваше резюме
|Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+: кроссовер с динамикой спорткара
|Adidas представила новую модель кроссовок с распечатанной на 3D-принтере подошвой
|Смартфон Nubia Z17 Mini с SoC Snapdragon 653, 6 ГБ ОЗУ и двойной камерой оценён в 290 долларов
|Безос будет ежегодно продавать акции Amazon на $1 миллиард для финансирования космического проекта
|Запуск "бэушной" первой ступени обошелся SpaceX вполовину дешевле новой
Это интересно
|Что мы на самом деле имеем в виду, говоря "Я очень занят!"
|Apple запатентовала новый материал корпуса для iPhone, назвав его "жидкий металл"
|Audi и Porsche вместе разработают автомобили будущего
|Tesla опередила всех автопроизводителей США по рыночной стоимости
|Xiaomi MiPad 3: шестиядерный чип MediaTek и 36 дней автономной работы
|10 неожиданных вопросов, которые может задать стартапу венчурный инвестор
|Alcatel Flash: первый смартфон с двумя сдвоенными камерами