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Топливно-энергетический комплекс
Смартфон Nubia Z17 Mini с SoC Snapdragon 653, 6 ГБ ОЗУ и двойной камерой оценён в 290 долларов
11:03 07.04.2017 |
Ассортимент компании ZTE пополнил смартфон Nubia Z17 Mini. То есть, несмотря на выпуск моделей Nubia M2 и M2 Lite, мы всё-таки видим выход аппарата Z17 после модели Z11.
Вопреки названию, новинка не является компактным аппаратом. Она оснащена экраном Full HD диагональю 5,2 дюйма, что на сегодняшний день является одним из самых распространённых вариантов.
Основная особенность Z17 Mini - сдвоенная тыльная камера. В данном случае используется два 13-мегапиксельных датчика Sony IMX258, один из которых монохромный. То есть снова мы видим вариант, как у Huawei, а не как у Apple. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.
Смартфон доступен в двух модификациях. Первая основана на SoC Snapdragon 652 и располагает 4 ГБ ОЗУ, а вторая получила 6 ГБ оперативной памяти и SoC Snapdragon 653. Флэш-памяти во всех версиях установлено 64 ГБ.
Аккумулятор имеет не самую выдающуюся ёмкость: 2950 мА•ч, но поддерживает технологию быстрой зарядки. Из оставшегося можно выделить металлический корпус, сканер отпечатков пальцев, порт USB-C и Android 6.0 с фирменной оболочкой Nubia UI 4.0. Стоимость новинки - 245 либо 290 долларов. Габариты составляют 146,7 х 72,5 х 7,5 мм при массе 155 г. На выбор есть чёрный, чёрный с золотым, золотой и красный цветовые варианты.
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