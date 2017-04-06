На 33-м космическом симпозиуме президент SpaceX Гвинн Шотуэлл рассказала, сколь много компании удалось сэкономить на запуске первой ступени, которая уже однажды побывала в космосе. Правда, объяснила на примерах, а не на конкретных цифрах. По словам Шотуэлл, запуск «бэушной» ступени стоил меньше половины средств, затрачиваемых на запуск полностью новой ступени.

Сэкономить удалось несмотря на затраты по изучению и реставрации прошлогодней ступени. Гвинн Шотуэлл считает, что в будущем затраты и на эти процедуры удастся сократить. К тому же были спасены оба носовых обтекателя. Каждый стоит $6 млн. «Сегодня перед нами стоит задача запуска ракеты через 24 часа после того, как она приземлилась. Вот тогда мы точно почувствуем, что используем многоразовость правильно».

Это направление является ключевым для компании. Илон Маск ранее заявлял на симпозиуме, что к настоящему моменту компания вложила $1 млрд в разработку технологий, связанных с запуском многоразовых ракет.



