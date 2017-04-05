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Топливно-энергетический комплекс
Alcatel Flash: первый смартфон с двумя сдвоенными камерами
14:36 05.04.2017 |
Дебютировал смартфон Alcatel Flash - первый аппарат, оснащённый фронтальной и тыльной сдвоенными камерами.
В составе основной камеры применены 13-мегапиксельные сенсоры Sony IMX258: один из них отвечает за съёмку в цвете, другой служит для получения чёрно-белых кадров. Предусмотрены система фазовой автофокусировки и двойная светодиодная вспышка. Поддерживается запись 4К-видеоматериалов со скоростью 30 кадров в секунду.
В составе сдвоенной фронтальной камеры задействованы 5- и 8-мегапиксельный датчики. Эта система позволяет получать высококачественные автопортреты.
Аппарат оборудован 5,5-дюймовым дисплеем на матрице IPS с разрешением 1920 × 1080 точек (Full HD). На задней панели располагается дактилоскопический сканер.
Смартфон получил процессор Mediatek Helio X20 (MT6797). Чип содержит десять вычислительных ядер, которые сгруппированы в три кластера: это дуэт Cortex-A72 с частотой до 2,3 ГГц, а также квартеты Cortex-A53 с частотой 1,4 и 1,9 ГГц. Графическая составляющая базируется на контроллере ARM Mali-T880 MP4.
Alcatel Flash располагает 3 Гбайт оперативной памяти, флеш-модулем вместимостью 32 Гбайт, слотом microSD, адаптерами Wi-Fi 802.11/b/g/n и Bluetooth 4.1, приёмником GPS, портом USB Type-C. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3100 мА·ч. Габариты составляют 152,6 × 75,4 × 8,7 мм, вес - 155 граммов.
На смартфон установлена операционная система Android 6.0 Marshmallow. Цена и сроки начала продаж не уточняются.
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