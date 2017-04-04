Согласно последнему отчёту StatCounter, прошлый месяц стал переломным для рынка операционных систем. Впервые за всю историю интернет-активность пользователей ОС Android превысила таковую для пользователей Windows.

Если говорить точнее, то на долю Android пришлось 37,93% трафика, а на долю Windows - 37,91%. И пусть разница крайне незначительна, дальше она будет только расти, что очередной раз подтверждает современные тенденции перехода на мобильные устройства.

На долю iOS и macOS пришлось 13,09% и 5,17% соответственно.

Но если рассматривать отдельные рынки, то ситуация может быть совершенно иной. К примеру, в Северной Америке доля Windows, iOS и Android составляет соответственно 39,5%, 25,7% и 21,2%. В Европе доля Windows составляет 51,7%, а у Android - 23,6%. А вот в Китае Android лидирует с долей в 52,2%, тогда как у Windows всего 29,2%.